Melih Gökçek 'jelibon' esprisi yapan Teoman'ı hedef aldı: 'Dingirik'

Ünlü müzisyen Teoman Yakupoğlu, yeni yıla girerken bir canlı performans sergilemişti. Teoman, konseri sırasında Melih Gökçek'in 'müjdesine' gönderme yaparak 00.00 itibariyle "Biraz önce Lozan Antlaşması’nın 100’üncü yılını doldurduk, artık jelibonları çıkartabiliriz" demişti.

AKP'li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek bu ifadelerin ardından Teoman'ı hedef alan paylaşımlarda bulundu. Teoman'ın CHP'li belediyelere "yağ çektiği" ve kendisinin bu yüzden konserlere çağrıldığını iddia eden Gökçek, "Teoman'ın yanlış çaldığının ispatı" diyerek şarkıcının evde yaptığı yayından bir bölüm paylaştı.

Teoman için "Dingirik", dinleyicileri için de "sazan" ifadelerini kullanan Gökçek başka bir paylaşımında ise "Ayranın yok içmeye atla çıkıyon sahneye" dedi.

DİNGİRİK”Herhalde yanlış falan çalarım. Sözleri de unuturum.

Siz benden böyle şeylere alışıksınız zaten.Problem olmaz”DİYOR VE GENE UNUTUYOR.İSPATI⤵️

TEOMAN SIRF CHP’Lİ BEL’RE YAĞ ÇEKTİĞİ İÇİN DEVAMLI DAVET EDİLİYOR.



DİNLEYEN KİTLE SAZANLIĞA GÖNÜLLÜ.

DAVUL DENGİ DENGİNE VURUYOR. pic.twitter.com/Hk15mH0EMa — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) January 1, 2023

Gökçek'in 'jelibon rezervi'

Sözcü Gazetesi Yazarı Murat Muratoğlu, 28 Haziran 2022 günü yeni petrol rezervi keşfi açıklamalarına göndermede bulunarak Twitter'da “Adana’da bulunan petrolden sonra, Adıyaman’da arama çalışması yapılan iki kuyuda 6 milyar dolarlık Jelibon rezervlerine rastlandı…” şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

Aynı gün Ankara Masası TV’de Fatih Atik’in konuğu olan Melih Gökçek, olayı gerçek zannederek "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da duyurduğu müjde" diye anlatmıştı: