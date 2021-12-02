Melih Gökçek: FETÖ'cülerle çalışmadım ben demiyorum ki...

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “Genel Sekreterim Kamil Kılıç FETÖ’cüydü, kaçtı gitti. Kaç tane FETÖ’cü vardı bende, yok demiyorum ki, inkar etmiyorum ki geçmişi. ‘FETÖ’cülerle çalışmadım ben, onlar benle arkadaşlık yapmadı’ demiyorum ki” diye konuştu.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın konuğu oldu.

Gökçek, kendisinin belediye başkanlığı döneminde Belediye Genel Sekreteri Kamil Kılıç ile ilgili olarak; “Genel Sekreterim Kamil Kılıç FETÖ’cüydü, kaçtı gitti. FETÖ’cüydü yani bunun artık şeyi yok” dedi.

Gökçek, bu sözleri ile ilgili sorular üzerine, şöyle konuştu:

“2014’te ben seçimde gelir gelmez aldım onu. Ondan sonra ne diyoruz bir milat var. Bir milat olduktan sonra.

Tuttum tabi, kaç tane FETÖ’cü vardı bende, yok demiyorum ki, inkar etmiyorum ki geçmişi. ‘FETÖ’cülerle çalışmadım ben, onlar benle arkadaşlık yapmadı’ demiyorum ki. Böyle bir şey söylersem yalan söylerim.”

Ankara Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi'nde kendi döneminden kalan "FETÖ'cüler" olduğunu ileri süren Gökçek "Onların Mansur'a yapmış olduğu bir baskı var" dedi.

Ahmet Hakan'ın "FETÖ'cüleri neden temizlemediniz" diye sorması üzerine Gökçek "Temizledim, bir kısmı döndü. Bir kısmını da yeni, kendisi aldı" iddiasında bulundu.