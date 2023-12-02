Melih Gökçek evinden tahliye ediliyor: 'Eşyalarının da parasını belediyeye ödetmiş'

AKP'li eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek’in, belediye lojmanı olan Dikmen’deki konutları kanuna aykırı almasına karşı ABB Başkanı Mansur Yavaş dava açmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek’in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tesciline ve Gökçek'in evden tahliye edilmesine karar verilmişti.

'Mobilyaların da Gökçek'in evine gittiğini gördük'

Yeniden ABB başkan aday adaylığı için CHP Ankara İl Başkanlığı’na başvuran Yavaş, Gökçek’e karşı kazandığı konut davasına ilişkin soruya “Belediyede yaptığımız incelemede özel kalem adına alınan ev mobilyalarının da Gökçek’in evine gittiğini gördük. Bunu da soruşturuyoruz” dedi.

Yavaş, şöyle konuştu:

"Savcılığa gönderdiğimiz bütün dosyalar daha önceden müfettiş raporlarıyla bağlanmış dosyalardı, bunlardan bir kısmı hala bekliyor. Ama bu arada bizimle ilgili herhangi bir şikayet edildiği zaman hemen müfettişler geliyor. Belki yüzlerce hakkımızda şikayet edildi daha bir tek soruşturma izni çıktığı yok ve tamamı da takipsizlikle sonuçlandı. Bir belediye başkanı 3 yıl dolmadan kendi belediyesine ait bir konutu satın alamaz. Gökçek’e görevi bırak dedikleri esnadan daha sonra kendi başkanlık yazısıyla lojman ve ofis olarak kullandığı 4 konutu satışına karar vermiş ve kendisi de o mecliste başkanlık yapmış satış kararı verilirken. Kendi ve yakınlarını da kapsar bu yasak.

Takipsizlik verildi ama şu anda takipsizliğe de yeniden kaldırılması için itiraz edeceğiz bu bir suçtur. Yerel mahkeme aleyhimize karar vermişti ancak istinaf bizim iddialarımızı da ortaya koyar şekilde tapunun iptaline, tekrar belediye adına tesciline karar verdi, Yargıtay süreci de var. Ama bunun için ben soruşturuldum ve Danıştay bu soruşturma iznini kaldırdı. Niye soruşturdun diye soruşturuldum ama sonuçta haklı çıktım. Belediyede yaptığımız incelemede özel kalem adına alınan ev mobilyalarının da Gökçek’in evine gittiğini gördük. Bunu da soruşturuyoruz. Sadece evi satın alamamış eşyalarının da parasını belediyeye ödetmiş. Bu mahkeme kararı çok net Yargıtay aşamasını beklemeden evi tahliye etmesi beklediğim bir davranış. Aslında beklemediğim bir davranış ama olması gereken odur."