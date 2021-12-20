Melih Gökçek belediye bütçesinden 'acil' alınan mobilyaları evine taşıtmış

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in görevden alınmadan 1 ay önce belediye bütçesinden "acil" olarak mobilya aldığını, mobilyaların Gökçek'in evine taşındığını yazdı.
Terkoğlu, gazeteci Murat Ağırel'in "Parsel Parsel-2" kitabından bazı detayları köşesine taşıdı. Terkoğlu, ABB Özel Kalem Müdürlüğü’nün, Gökçek istifa etmeden tam bir ay önce, 28 Eylül 2017 tarihinde yazdığı bir yazıyı işaret ederek "acil ve zorunlu ihtiyaç" denilerek yedi kalem mobilya sipariş edildiğini belirtti.
Terkoğlu, yazısında "acil mobilyalar"ın KDV hariç 53 bin 750 liraya satın alındığını ve bedelinin ABB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca ödendiğini ifade etti.
"Peki, acil alınan mobilyalar nereye gitmiş?" diye soran Terkoğlu şöyle devam etti: