Melek Uysal davasında indirimsiz ceza: Fail yakınları saldırıda bulundu, KDK 'Suçlulardan ve ortaklarından hesap soracağız' dedi

İzmir'de 23 Ekim 2025 tarihinde koruma kararına rağmen eski eşi tarafından 11 yerinden bıçaklanarak öldürülmek istenen Melek Uysal hakkındaki davanın karar duruşması bugün görüldü.

Mahkeme, failin indirimsiz şekilde kasten öldürmeye teşebbüsten 17 yıl ve kasten yaralama suçundan 18 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Failin ailesi duruşma sonrasında Melek Uysal'a ve Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) avukatlarına tehdit ve hakaretlerle saldırıda bulundu.

Bugün 11 yerinden bıçaklanarak öldürülmeye çalışılan #MelekUysal ’ın faili hakkında karar duruşması İzmir’de görüldü. İndirimsiz şekilde Melek’e karşı kasten öldürmeye teşebbüsten 17 yıl ve kasten yaralama suçundan 18 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Failin… pic.twitter.com/naIXLXr8BN

Fail yakınlarının saldırılarına rağmen Kadın Dayanışma Komiteleri, adliye önünden ses yükseltti.

Burada yapılan okunan basın açıklamasında suçluların da, suç ortaklarının da ensesinde olmaya devam edileceği vurgulanarak şöyle denildi:

"Soruyoruz: Melek’in olaydan hemen önce faile yönelik şikayetleri resmi kayıtlardayken, koruma ve uzaklaştırma kararı henüz birkaç gün önce alınmışken bu bakanlıklar, bu mekanizmalar neredeydi? Melek, hayatının tehlikede olduğunu daha nasıl kanıtlamalıydı?

Günde en az bir kadının katledildiği, binlercesinin şiddete maruz kaldığı bir ülkede yaşıyoruz. Aynı mahallede oturduğumuz, aynı sokaklarda yürüdüğümüz kadın arkadaşlarımız evlerinde, işyerlerinde, sokak ortasında şiddete uğruyor, hayatını kaybediyor.

Kadınlar her gün daha fazla ölüyorken, soruyoruz: Siz ne yapıyorsunuz?

Bir kadın öldürüldükten sonra tutukladığınız her katille birlikte, yurttaşını koruyamayan bir mekanizma olarak siz de bu cinayetlere ortaksınız! Güvenlik, sadece cinayet işlendikten sonra katil yakalayarak sağlanmaz!"