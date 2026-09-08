Melek Uysal davasında indirimsiz ceza: Fail yakınları saldırıda bulundu, KDK 'Suçlulardan ve ortaklarından hesap soracağız' dedi
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 08.09.2026 , 20:27 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 , 21:06
İzmir'de 23 Ekim 2025 tarihinde koruma kararına rağmen eski eşi tarafından 11 yerinden bıçaklanarak öldürülmek istenen Melek Uysal hakkındaki davanın karar duruşması bugün görüldü.
Mahkeme, failin indirimsiz şekilde kasten öldürmeye teşebbüsten 17 yıl ve kasten yaralama suçundan 18 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
Failin ailesi duruşma sonrasında Melek Uysal'a ve Kadın Dayanışma Komiteleri (KDK) avukatlarına tehdit ve hakaretlerle saldırıda bulundu.
Fail yakınlarının saldırılarına rağmen Kadın Dayanışma Komiteleri, adliye önünden ses yükseltti.
Burada yapılan okunan basın açıklamasında suçluların da, suç ortaklarının da ensesinde olmaya devam edileceği vurgulanarak şöyle denildi:
"Soruyoruz: Melek’in olaydan hemen önce faile yönelik şikayetleri resmi kayıtlardayken, koruma ve uzaklaştırma kararı henüz birkaç gün önce alınmışken bu bakanlıklar, bu mekanizmalar neredeydi? Melek, hayatının tehlikede olduğunu daha nasıl kanıtlamalıydı?
Günde en az bir kadının katledildiği, binlercesinin şiddete maruz kaldığı bir ülkede yaşıyoruz. Aynı mahallede oturduğumuz, aynı sokaklarda yürüdüğümüz kadın arkadaşlarımız evlerinde, işyerlerinde, sokak ortasında şiddete uğruyor, hayatını kaybediyor.
Kadınlar her gün daha fazla ölüyorken, soruyoruz: Siz ne yapıyorsunuz?
Bir kadın öldürüldükten sonra tutukladığınız her katille birlikte, yurttaşını koruyamayan bir mekanizma olarak siz de bu cinayetlere ortaksınız! Güvenlik, sadece cinayet işlendikten sonra katil yakalayarak sağlanmaz!"
'Cenaze kaldırıcı, suç ortağı olmayı bırakın, görevinizi yapın'
Açıklamada, kamu güvenliğinden anlaşılan tek şeyin muhalif sesleri susturmak olduğu vurgulanarak, "Can güvenliğini sağlama görevini unutan kurumlar, sorumluluklarını adeta sadece cenaze kaldırma noktasına indirgemiştir. Artık yeter! Kadınlar öldükten, zarar gördükten sonra yaptığınız hiçbir şeyin anlamı yoktur. Cenazeyi halk da kaldırır, yaraları halk da sarar; devlet kadınların yaşamasını sağlamak zorundadır. Cenaze kaldırıcı, suç ortağı olmayı bırakın, görevinizi yapın" denildi.
Açıklamanın devamında somut talepler şu ifadelerle sıralandı:
"Açıkça ilan ediyoruz. Koruma ve uzaklaştırma kararı alan her kadın, kamunun kesin güvencesiyle korunmak zorundadır. Koruma kararına rağmen bir kadının zarar görmesi halinde, ihmali olan tüm kamu görevlileri hakkında adli ve idari soruşturmalar jet hızıyla açılmalı, takipsizlik kılıfıyla failler ve ihmali olanlar aklanmamalıdır."
'Suçlulardan da, onları cesaretlendiren suç ortaklarından da hesabı soracağız!'
KDK'nın kadın cinayetlerinin failleri koruyan düzenle mücadele edeceğini vurgulayan açıklama, şu sözlerle noktalandı:
"Biz Kadın Dayanışma Komiteleri olarak cinayetlerin sorumlusunu yalnızca tetiği çeken, bıçağı saplayan failler olarak gösterenlerin ensesinde olacağız! Suçlulardan da, onları cesaretlendiren suç ortaklarından da hesabı soracağız! Şiddeti üreten bu düzeni yıkana kadar sokaklarda, meydanlarda, duruşma salonlarında mücadele etmeye devam edeceğiz. Düzeniniz batsın, kadınlar yaşasın!"
Ne olmuştu?
İzmir'de yaşayan Melek Uysal, boşandığı eşi tarafından 18 Ekim 2025'te fiziksel şiddete maruz kalarak ölüm tehdidi alması üzerine şikayetçi oldu ve M.O hakkında uzaklaştırma kararı verildi.
Ancak birkaç gün sonra M.O, çocuğu okula götürme gerekçesiyle eve gelerek Melek Uysal’ı bir süre alıkoydu.
Melek, kaçmaya çalıştığı sırada bina girişinde M.O tarafından hayati bölgelerinden saldırıya uğradı ve ağır yaralandı.
Faile "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçları yöneltildi.
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