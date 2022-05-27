'Melek Mosso yoksa biz de yokuz' haberi sonrası ilk açıklama

Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahne alacak olan şarkıcı Melek Mosso’nun 3 Haziran’daki konseri, 'İslami hassasiyetlere' uygun olmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Mosso'nun konserinin gerici gerekçelerle iptal edilmesinin ardından aynı yerde konser verecek olan Funda Arar ve Derya Uluğ’un ne yapacağı sosyal medyada gündeme gelmişti.

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Funda Arar ve Derya Uluğ’un da konsere çıkmayacaklarını duyurdu. Eyüboğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yıl 2022... Isparta Belediyesi, 'ahlaki değerler' gerekçesiyle Melek Mosso'nun 'Uluslararası Gül Festivali'ndeki konserini iptal etti. Festivalin diğer şarkıcıları Derya Uluğ ve Funda Arar 'O zaman biz de yokuz' dedi."

Eyüboğlu bu paylaşımının ardından "Funda Arar'ın basın danışmanı Önder Sarımehmet aradı. Sosyal medyada ve internetteki bu açıklamayı Funda Arar'ın yapmadığını söyledi" ifadeleriyle bir paylaşım daha yaparak, Sarımehmet tarafından haberin yalanlandığını duyurdu.

Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında Melek Mosso, Derya Uluğ ve Funda Arar'ın farklı günlerde konser vermesi planlanıyordu. Mosso, 3 Haziran’da Meydan AVM'de sahne alacaktı. Festival afişleri de yerel basınla paylaşılmıştı.