Melek Mosso konseri nedeniyle hedef gösterilen AKP'li belediye başkanı istifa etti

Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali'nde şarkıcı Melek Mosso'nun konserini iptal etmediği için AKP'ye yakın isimler tarafından tepki gören AKP'li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, görevinden istifa etti.

Yüksel’in yerine Süleymaniye Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar göreve getirildi.

Ne olmuştu?

PowerTürk Müzik Ödülleri töreninde aldığı ödülü, "yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınlara" armağan eden Mosso, "Sesimiz hiçbir zaman kısılmayacak, kimse beni susturamayacak. Konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam" demişti.

Tepkilerin ardından AKP'li Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Tekirdağ Kiraz Festivali'nde gerçekleştireceği konserin iptal olduğu iddia edilmişti.

Uluslararası 57. Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Melek Mosso, attığı tweet ve önceki konserinde kullandığı ifadeler nedeniyle sahnede özür dilemişti.

Konserin ardından hedef gösterilen Yükse ise sosyal medya üzerinden yaptığı açıkşamada, "Konser gecesi, sahne alan Mosso, ilk şarkısından sonra yüz binlerce kişinin önünde, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek özür dilemiştir. Ayrıca bilinmesini isterim ki, özür sonrasında sahnede yaşananlar, sahne öncesindeki duygu yoğunluğunun yansımasıdır. Bundan dolayı üzdüğüm veya kırdığım teşkilat mensuplarımız varsa her birinden özür diliyorum. Lütfen hakkınızı helal edin" ifadelerini kullanmıştı.