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Melania Trump duyurdu: Oleşki'deki 'bölgesel ateşkes' sona erdi

ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump'ın ara buluculuğuyla Rusya ve Ukrayna arasında Oleşki kenti için ilan edilen geçici ateşkesin planlandığı gibi bittiği duyuruldu. Süreç boyunca tarafların saldırıları durdurduğu ve 800 kişinin tahliye edildiği aktarıldı.

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Yayın Tarihi: 02.11.2026 , 12:47 Güncelleme Tarihi: 02.11.2026 , 13:57

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Ukrayna’nın Herson bölgesindeki Oleşki kentinde Rusya ve Ukrayna'nın uyguladığı bölgesel ateşkesin başarıyla sona erdiğini bildirdi.

Melania Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Oleşki kentinde 27 Ekim’de başlayan bölgesel ateşkesin, planlandığı gibi 1 Kasım’da tamamlandığını belirtti.

Ateşkes sürecindeki "liderlikleri ve işbirlikleri" nedeniyle Rusya ve Ukrayna’yı takdir eden Trump, "insani girişimin" daha geniş kapsamlı barış çabalarına katkı sağlamasını umduğunu kaydetti.

Trump, "Görev başarıyla tamamlandı. Bölgeye kritik yardımlar ulaştırıldı ve yaklaşık 800 kişinin tahliyesi sağlandı. Oleşki’nin, iki ulus arasında kalıcı bir barışın temeli olmasını umuyorum" ifadesini kullandı.

Oleşki'deki ateşkes

Beyaz Saray'ın internet sitesinden önceki günlerde yapılan açıklamada, Melania Trump'ın Herson bölgesinde iki ateş arasında kalan Oleşki şehri için "özel bir ateşkes" sağladığı bildirilmişti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, insani operasyon kapsamında Rus Silahlı Kuvvetlerinin 27 Ekim'de Moskova saatiyle 04.00'ten itibaren Herson yönünde saldırıları durduracağını ve "geçici ateşkes" uygulayacağını belirtmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da 27 Ekim'de Kiev saatiyle 03.00'ten itibaren bölgede "belirlenmiş bir alanda" ateşkes ilan edeceklerini bildirmişti.

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