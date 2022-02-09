Mektupçu isimden açıklama: 'Selahattin Bey fırıldak siyaseti bıraksın! Onu hayata döndürecek Öcalan’dır'

Abdullah Öcalan’ın İBB seçimleri dönemindeki mektubunu duyuran Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a “Üç maymunu oynama” diyerek yüklendi.

Yenilenen İstanbul seçimlerine üç gün kala Abdullah Öcalan'ın mektubunu kamuoyuna duyurmasıyla gündeme gelen Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmralı-Edirne açıklamaları ve kendisinin “Demirtaş hapisten çıkınca onun canını sadece Öcalan kurtarabilir” sözleriyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Demirtaş’ın bir yazısındaki, “Bu siyaseti sevmiyorum. Yine de içindeyim siyasetin… Madem içindeyim, size içeriden kesin bilgi vereyim. Tanıdığınız siyasetçilerin tamamına yakını sürekli fırıldaklık yapar. Belki ben de öyle davranmışımdır” sözlerine atıf yapan Özcan, Demirtaş’a “Üç maymunu oynama” dedi.

Yeniçağ yazarı Arslan Tekin’e açıklamalarda bulunan Özcan şunları söyledi:

"'Selahattin Bey fırıldak siyaseti bıraksın! Onu bu fırıldak siyasetten çekip hayata döndürecek olan sadece Öcalan’dır’ dediğim için hep bir ağızdan, kabuk bağlamış yarasına basılmış gibi: ‘Haa huu, bak Demirtaş’ı Öcalan’la tehdit ediyor!’ diye velvele ettiler… Müteakip sorulara cevaplarımda ise mealen:

‘Tehditten nefret ettiğim kadar bu faşistlerden bile nefret etmiyorum. Ben Selahattin’e tehdit değil, hayatî bir uyarı yaptım, kendisini ‘bazen’ ve ‘belki’ de olsa bu fırıldak hayattan MERT hayata dönmeye çağırdım. Kendini ‘fırıldak’ seçim hesaplarının hergele pazarına malzeme ederek ‘Başkan Apo’suna rest çekiyor’ zırvalarına değirmen suyu olma!’ dedim. Çağırmaya devam ediyorum:

Çıkıp Kızıltepe’de ‘Başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz!’ deyip ortak vatanımızın kuzey, orta ve güney Anadolu vatandaşlarını kışkırtacağına, gel bu iki halk arasına bir dinamit fitili olarak döşenmiş Türkiye’nin Öcalan sorununu çözme -yani bu dinamite giden bu fitili yerinden çıkarma- mücadelesinde elini taşın altına koy! Seni türlü boya, cila ile Öcalan’ın karşısına koyup kullanmak isteyen damara ‘İstemem ama arka cebime koyun’ dercesine üç maymunu oynama! ‘Fırıldaklığı bırak’ derken bunu diyorum!”