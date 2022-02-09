Mektupçu isimden açıklama: 'Selahattin Bey fırıldak siyaseti bıraksın! Onu hayata döndürecek Öcalan’dır'

Abdullah Öcalan’ın İBB seçimleri dönemindeki mektubunu duyuran Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a “Üç maymunu oynama” diyerek yüklendi.
Yenilenen İstanbul seçimlerine üç gün kala Abdullah Öcalan'ın mektubunu kamuoyuna duyurmasıyla gündeme gelen Prof. Dr. Ali Kemal Özcan, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmralı-Edirne açıklamaları ve kendisinin “Demirtaş hapisten çıkınca onun canını sadece Öcalan kurtarabilir” sözleriyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.
Demirtaş’ın bir yazısındaki, “Bu siyaseti sevmiyorum. Yine de içindeyim siyasetin… Madem içindeyim, size içeriden kesin bilgi vereyim. Tanıdığınız siyasetçilerin tamamına yakını sürekli fırıldaklık yapar. Belki ben de öyle davranmışımdır” sözlerine atıf yapan Özcan, Demirtaş’a “Üç maymunu oynama” dedi.
Yeniçağ yazarı Arslan Tekin’e açıklamalarda bulunan Özcan şunları söyledi: