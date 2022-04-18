Meksika'nın enerji sektörünü kamulaştırma girişimi muhalefetin oylarıyla reddedildi

Meksika'daki muhalefet milletvekilleri, ülkenin enerjide kendi kendine yeterli hale gelmesini sağlayacak elektrik reformunu engelledi. Dün olağanüstü meclis oturumunda, enerji sektörünü kamulaştırmayı öngören reform teklifi için yapılan oylamada 275 lehte, 223 aleyhte ve 0 çekimser oy verildi. Karar, oy çokluğuna karşın yeterli üstünlüğü sağlayamadı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel López Obrador (AMLO) tarafından desteklenen reformun amacı, elektrik dağıtımını ve üretimini kamulaştırmaktı. Meksika'nın enerji sektörünü İspanya menşeli holdingler başta olmak üzere yabancı şirketlere devreden eski Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto'nun 2013 tarihli enerji yasası böylelikle yürürlükte kalmaya devam edecek.

AMLO'nun reformu, ülkedeki yabancı şirketler ve neoliberal muhalif siyasi gruplar tarafından öfkeyle karşılanmıştı.

Ancak, Temsilciler Meclisi'nin kararından saatler önce AMLO, önerisinin genel kurul tarafından onaylanmaması durumunda zaten bir "B planına sahip olduğunu" yineledi. López Obrador, “Ne olursa olsun hainlere karşı zaten korunuyoruz. Yarın tekrar açıklarım" dedi.

'B Planı': Lityum kaynaklarını kamulaştırmak

AMLO, geçtiğimiz günlerde 'B planı'nı ülkenin lityum arzını kamulaştırmak için Maden Kanununda idari reformlar yapma şeklinde özetlemişti. López Obrador, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bizi duvara kıstıramayacaklar. Hem şirketlerin hem de yabancı hükümetlerin gıpta ile baktığı lityum, Meksika'ya ait olacak [..] (meclisin) üçte ikisini gerektirmeyen madencilik yasasında reform girişimine az önce imza attım. Basit bir çoğunlukla lityum ulusun malı olarak kalacak." demişti.

Bu sabah, Meksika Devlet Başkanı, elektrikte kamulaştırmaya karşı oyu “ihanet eylemi” olarak nitelendirdi. López Obrador, “Halkın ve ulusun çıkarlarını savunmak yerine bir milletvekili tarafından Meksika'ya karşı bir ihanet eyleminin işlendiğine inanıyorum. Halkın çıkarlarını savunmak yerine, hırsızlıktan zenginleşen yabancı şirketlerin açık sözlü savunucuları oldular. Bu milletvekilleri yağmacıları destekledi. Yaşananlar şaşırtıcı olmasa da çok talihsiz” dedi.