Meksika'dan lityum kaynaklarını devletleştirecek adım

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador (AMLO) bugün, ülkenin Maden Yasasında Meksika'nın lityumunu resmen ulusun malı yapacak bir reform hazırladığını söyledi. Bu reform, önümüzdeki Pazar günü 'elektrik reformu' muhalefet tarafından engellenirse uygulamaya konulacak.

Elektrik reformu, Meksika'nın enerji kaynaklarının kontrolünü geri almak ve devlete ait Federal Elektrik Komisyonu altındaki dağıtımla ilgili. Bu hareket, hem ABD hükümetini hem de AB'nin tepkilerini topladı, çünkü enerji kaynaklarını kamulaştırmak İspanya menşeli şirketlerin bu pazardaki hakim paylarını kaybetmesi anlamına geliyor. Ülkedeki liberal muhalefet elektrik reformunun karşısında yer alıyor.

Başkan López Obrador günlük basın toplantısında şunları söyledi:

"Bizi duvara sıkıştıramayacaklar. Hem şirketler hem de yabancı hükümetler tarafından gıpta ile bakılan lityum, Meksika'ya ait olacak. Lityum beyaz altındır ve bu yüzden [yabancı hükümetler ve firmalar]Anayasa'nın değiştirilmesine karşılar.

Bu sabah, madencilik yasasında reform girişimini henüz imzaladım. [Mecliste] basit bir çoğunlukla lityum ulusun malı olarak kalacak."

Bolivya menşeli Kawsachun News'a konuşan Meksikalı gazeteci Jose Luis Granados Ceja, elektrik reformunu şölye açıkladı:

“Meksika, doğal kaynaklarının kontrolünü geri alma ve kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için daha fazla kontrole sahip olma sürecinde. Tabii Meksika yine de uluslararası pazara satış yapacak ama değişecek olan, onu kontrol edenlerin devlet şirketi PEMEX ve Federal Elektrik Komisyonu olacağı. İspanyol şirketleri kendilerine fayda sağlayan ancak Meksika'ya zarar veren sözleşmelerle ülkeye geldi. AMLO'nun PEMEX'i ve Federal Elektrik Komisyonu'nu yeniden inşa etme politikası, Avrupa sermayesinin çıkarlarını etkiledi ve bu müdahaleciliği Meksika'ya çeken de bu.”