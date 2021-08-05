Meksika'dan ABD'li silah tacirlerine 10 milyar dolarlık tazminat davası

Meksika, çok sayıda büyük ABD silah üreticisini, sınır ötesi yasadışı silah akışlarına izin veren ihmalkar uygulamalarını göstererek şiddete ve sayısız Meksikalının ölüme neden olmakla suçladı.

Dava dosyası Çarşamba günü ABD Massachusetts Bölge Mahkemesi'ne sunuldu. Meksika hükümeti, Colt, Smith & Wesson, Barrett, Glock ve Ruger dahil olmak üzere ABD'nin önde gelen silah üreticilerinin ihmalkar ticari uygulamalar güttüklerini ve faaliyetlerinin Meksika'da yasadışı silah kaçakçılığı ürettiğini iddia ediyor. Meksika makamlarına göre, davada adı geçen şirketler, her yıl ülkeye yasadışı yollardan getirilen yaklaşık 500.000 silahın yaklaşık üçte ikisini üretiyor.

Dosyalamada adı geçen silah üreticilerinin hiçbiri şu ana kadar Meksika'nın yasal işlemine herhangi bir resmi tepki vermedi.

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo, ülkenin sadece ağır tazminat toplamak için değil, aynı zamanda silah üreticilerini “izlemek ve disipline etmek” için standartların uygulanmasını teşvik etmek için davanın tasarlandığını ifade etti.

Meksika, yıllarca yaygın silah şiddetine ve artan oranlarına takın oldu. Meksika makamlarının yaygın uyuşturucu kaçakçılığı ve güçlü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı diğer suçlarla mücadele etmek için ordu birliklerini görevlendirdiği 2006'dan bu yana ülkede 300.000'den fazla cinayet işlendi. Resmi istatistiklere göre, yalnızca 2019'da ABD'den yasa dışı olarak kaçırılan silahlar 17.000'den fazla cinayette kullanıldı.

Meksikalı yetkililer, ülkenin dönüm noktası niteliğindeki davayı kazanacağına güvendiğini ifade etti. Ebrard gazetecilere verdiği demeçte, "Duruşmayı kazanacağız ve Meksika'ya yasadışı silah kaçakçılığını büyük ölçüde azaltacağız" dedi.

Bakan ayrıca, devletin, davaya dahil olmayan ABD hükümetinin, yasadışı ateşli silah akışını engellemek için Meksika ile birlikte çalışmaya istekli olduğuna inandığını söyledi.