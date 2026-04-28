Meksika’da 'Yeni Nesil' karteline operasyon: 'El Jardinero' yakalandı

Meksika güvenlik güçleri, Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin üst düzey isimlerinden Audias Flores Silva’yı gözaltına aldı. Operasyon, Washington’un Meksika’daki izinsiz CIA faaliyetleri nedeniyle uyarıldığı bir döneme denk geldi.

Meksika’da özel kuvvetler, ülkenin en güçlü uyuşturucu kartellerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin (CJNG) üst düzey komutanlarından Audias Flores Silva’yı yakaladı. “El Jardinero” adıyla bilinen Flores’in, kartelin Pasifik kıyısındaki faaliyetlerinde kilit isimlerden biri olduğu belirtiliyor.

Meksika Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, Flores’in Nayarit eyaletinde gözaltına alındığını duyurdu. Harfuch, Flores hakkında Meksika’da yakalama kararı bulunduğunu, ABD’nin de iade talebi kapsamında onu aradığını açıkladı. ABD hükümetinin Flores’in yakalanması için 5 milyon dolar ödül koyduğu bildirildi.

Harfuch’un sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, operasyon sırasında helikopterlerin bölgede uçtuğu görüldü. Meksika Deniz Kuvvetleri, operasyonun aylar süren takibin ardından yapıldığını, 500’den fazla asker, altı helikopter ve çok sayıda uçağın görev aldığını açıkladı.

Silah kullanılmadan yakalandı

Deniz Kuvvetleri’nin açıklamasına göre özel kuvvetler, Puerto Vallarta’nın yaklaşık 20 kilometre kuzeyindeki El Mirador bölgesinde bir kulübeyi kuşattı. Flores’in burada yaklaşık 30 pick-up araç ve 60’tan fazla silahlı kişi tarafından korunduğu belirtildi.

Açıklamada, Flores’in korumalarının dikkat dağıtmak amacıyla dağıldığı, kartel yöneticisinin ise bir drenaj kanalında saklanmaya çalışırken bulunduğu aktarıldı.

Deniz Kuvvetleri, operasyonun “tek bir el ateş edilmeden, cerrahi hassasiyetle” tamamlandığını duyurdu.

Flores’in, Şubat ayında güvenlik güçlerince öldürülen CJNG lideri Nemesio Oseguera Cervantes’in, bilinen adıyla “El Mencho”nun olası haleflerinden biri olarak görüldüğü belirtildi.

Eski ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ajanı Carlos Olivo’ya göre Flores, kartelin uyuşturucu laboratuvarları, kaçakçılık güzergâhları ve ABD içindeki dağıtım ağları üzerinde önemli bir role sahipti.

Kartelin finans sorumlusu da gözaltında

Meksika Güvenlik Bakanı Harfuch, aynı günün ilerleyen saatlerinde Flores’in mali işlerinden sorumlu olduğu belirtilen Cesar Alejandro “N”nin de gözaltına alındığını açıkladı. “El Guero Conta” adıyla bilinen kişinin, ülkenin orta kesimindeki Zapopan kentinde düzenlenen ortak güvenlik operasyonuyla yakalandığı bildirildi.

Harfuch, “El Guero Conta”nın yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri şirketler ve paravan kişiler aracılığıyla aklamakla suçlandığını belirtti. Bakan, şüphelinin uçak, tekne, ev ve çiftlik alımları yaptığı, ayrıca tekila üretim şirketlerine yatırım yaptığı iddialarını da paylaştı.

Sheinbaum’dan ABD’ye CIA uyarısı

Operasyon, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’un ABD’ye ülkedeki izinsiz faaliyetleri nedeniyle uyarıda bulunduğu bir dönemde gerçekleşti.

Reuters’a göre Flores’in yakalanmasında ABD makamlarının sağladığı istihbarat da rol oynadı.

Sheinbaum, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Chihuahua eyaletindeki bir narkotik operasyonu sırasında iki CIA ajanının hayatını kaybetmesinin ardından Washington’a diplomatik nota verdiklerini söyledi. Meksika lideri, ülkede yetkisiz ABD görevlilerinin bulunmasının tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

“Bunun istisnai bir vaka olmasını umuyoruz” diyen Sheinbaum, Meksika ile ABD arasındaki işbirliğinin koordinasyon ve egemenliğe saygı temelinde yürütülmesi gerektiğini belirtti.

19 Nisan’da Chihuahua’da meydana gelen kazada iki CIA ajanının yanı sıra iki Meksikalı yetkili de yaşamını yitirmişti. Kaza, dağlık bölgede altı uyuşturucu laboratuvarının tasfiyesine dönük operasyonun ardından gerçekleşmişti.

Meksika Güvenlik Bakanlığı, hayatını kaybeden CIA ajanlarından birinin ülkeye ziyaretçi statüsüyle, diğerinin ise diplomatik pasaportla girdiğini açıklamıştı. Bakanlık, yabancı ajanların Meksika topraklarında operasyon yürüttüğünden haberdar olmadığını yineledi.