Meksika'da uyuşturucu karteli iki kadını aracın bagajına kilitleyip yaktı

Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı Celaya şehrinde kadın cinayeti yaşandı.

Kartel mensubu olduğu iddia edilen bir grup silahlı saldırgan, iki kadını siyah bir aracın bagajına kilitledi. Saldırganlar daha sonra benzin dökerek aracı ateşe verdi.

Çevredeki kişiler yanan aracı fark ederek durumu acil yardım ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü ve bagajda iki kadının cansız bedenini buldu.

Aracı ateşe verdikten sonra kaçan silahlı kişiler tarafından olay yerine tehdit içerikli bir de not bırakıldı. Suçluların yazdıkları notta Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin adını kullandığı görüldü.

Guanajuato eyaleti başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Ulusal Muhafızlar olaydan hemen sonra şehirde zanlıları aramaya başladı ancak zanlılar henüz yakalanamadı.

Guanajuato Eyaleti Valisi Diego Sinhue Rodriguez olayın ardından yaptığı açıklamada, bölgede son günlerde şiddetin arttığını vurgularken, güvenlik için helikopter uçuşlarının ve polis devriyelerinin artırıldığını belirtti. (İHA)