Meksika'da uçak düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Meksika'da küçük uçağın düşmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Haber Merkezi

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Jalisco eyaletinde içinde 3 kişinin olduğu küçük uçak ağaçlık alana düştü.

Kazada, biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. (AA)

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