Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Jalisco eyaletinde içinde 3 kişinin olduğu küçük uçak ağaçlık alana düştü.
Kazada, biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. (AA)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Meksika'da uçak düştü: 2 ölü, 1 yaralı
Meksika'da küçük uçağın düşmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Haber Merkezi
Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Jalisco eyaletinde içinde 3 kişinin olduğu küçük uçak ağaçlık alana düştü.
Kazada, biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi. (AA)