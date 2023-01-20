İsveç Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, Türkiye'nin "Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma izni verilmesi" kınandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsveç'te Stockholm Büyükelçiliğimiz'in yakınlarında yarın kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılması eyleminin izin verildiğinin öğrenilmesi üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi bugün bakanlığımıza çağırılmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Büyükelçi'ye açıkça nefret suçu niteliğindeki söz konusu provokatif eylemi en güçlü şekilde kınadığımız, İsveç'in bu tutumunun kabul edilemez olduğu, eyleme müsaade edilmemesini beklediğimiz, kutsal değerlere hakaretin, kutsal değerlere hakaretin demokratik haklar kisvesi altında savunulmayacağı vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi.