Meksika'da kontrolsüz havai fişek patlaması: 15 yaralı

Meksika’nın Hidalgo eyaletindeki San Juan Tepa kasabasında düzenlenen dini törende havai fişekler kontrolsüzce patladı. Meydana gelen patlama nedeniyle 15 kişinin yaralandığı açıklanırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
Patlamada yaralananlardan 7’sinin tedavisi ayakta yapılırken, 8’i hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, hastaneye kaldırılan 8 yaralıdan 3’ünün helikopter ile hastaneye sevk edildiğini açıkladı.
Olayda hayatını kaybeden kimsenin olmadığı açıklanırken, patlamanın törende kullanılmak için hazır bulunan havai fişeklerin alev alması sonucu meydana geldiği bildirildi. (İHA)