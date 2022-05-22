Marmaris açıklarında göçmen botu battı: 21 kayıp

Akdeniz'deki Rodos Adası ile Muğla’nın Marmaris ilçesi arasındaki sularda fırtına nedeni ile batan göçmen botunda bulunduğu iddia edilen ve kaybolan 21 göçmenin kurtarılması için denizden ve havadan arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Sözcü'nün Rodiaki'den aktardığı habere göre, lastik bot ile Marmaris'ten Rodos Adası'na geçmeye çalışan 21 göçmenin bulunduğu bot alabora olup battı.

Göçmenler bot batmadan hemen önce acil çağrı hattından yardım isteyerek bulundukları bölgeyi tarif ettiler. Bölgeye üç Yunanistan sahil güvenlik botu ile iki helikopterin gönderildiği, arama ve kurtarma çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Yunanistan Birleşik Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi koordinasyonunca yürütülen arama kurtarma çalışmalarında henüz göçmenlere ulaşılamadığı belirtildi.