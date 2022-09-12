Meksika'da kontrolsüz havai fişek patlaması: 1 ölü, 40 yaralı

Meksika'nın Santiago Tianguistenco şehrinde düzenlenen bir festivalde, çok sayıda havai fişeğin alev alarak kontrolsüz şekilde patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi ise yaralandı.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 27’sinin tedavisi ayakta yapılırken, 13’ü hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 6’sının ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görgü tanıkları, elindeki havai fişekler ile gösteri yapan bir adamın kenarda depolanan havai fişeklere yaklaşması sonucu havai fişeklerin alev aldığını ve bu nedenle patlama yaşandığını belirtti. (İHA)