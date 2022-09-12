Akaryakıt istasyonunda silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Belek Mahallesi Köprübaşı Caddesi üzerinde yer alan bir akaryakıt istasyonunda, 12 Eylül Pazartesi 00.30 sıralarında; daha önce aralarında su sporlarıyla ilgili yer konusunda husumet bulunan iki grup, istasyonda denk geldi ve tartışmaya başladı.

Birbirlerine ateş açtılar

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada, iki taraf da silahlarını çekip birbirlerine ateş açtı. Çatışmada, Alparslan T.C. (25), F.A. (26), H.S. (26) ve H.C.G. (26) yaralandı. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bir kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılardan Alparslan T.C., kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirirken, diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı, kaçan 1 kişiyi de yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, tarafların istasyon içerisinde silahlı çatışma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

