Meksika’da ilaçlama uçakları çarpıştı: 2 ölü

Meksika’nın Michoacan eyaletinin Coahuayana şehrinde ilaçlama yapan iki uçağın, bir muz bahçesindeki ilaçlama işlemi sırasında manevra yaparken kanatları çarpıştı. Kazada iki ilaçlama uçağının pilotları hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye gelen güvenlik güçleri pilotlardan birini uçağın içinde ölü olarak bulurken, diğer pilotun cansız bedenine ise kaza yerinden 250 metre uzaklıkta ulaştı. Pilotlardan birinin 23 yaşındaki Heriberto G., diğerinin ise 26 yaşındaki Carlos N. olduğu açıklandı. Her iki pilotun cenazesi Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Michoacan Eyaleti Başsavcılığı kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldığını bildirdi. (İHA)