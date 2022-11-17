Meksika'da helikopter düştü: Eyalet bakanı dahil 5 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da bir helikopter havalandıktan dakikalar sonra Aguascalientes eyaletine bağlı Jesus Maria kasabasında yol kenarındaki boş araziye düştü.
Kazada, helikopterde bulunan eyaletin güvenlik bakanı Porfirio Sanchez dahil 5 kişi öldü.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde helikopterin düştükten hemen sonra alev aldığı görülüyor.
Eyaleti Valisi Teresa Jimenez, kazaya ilişkin uzman ekibin soruşturmaları sonucunda durumun netleşeceğini söyledi.
Helikopterin düşüşüyle ilgili Sivil Havacılık Teşkilatının yanı sıra eyalet savcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı. (AA)