Gazze'nin Cebaliye bölgesindeki bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Yangında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti. (AA)
Haber Merkezi
Gazze'de yangın: 20 kişi yaşamını yitirdi
Gazze'de bir binanın çatı katında çıkan yangında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
Gazze'nin Cebaliye bölgesindeki bir binanın çatı katında yangın çıktı.
Yangında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti. (AA)