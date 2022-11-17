Gazze'de yangın: 20 kişi yaşamını yitirdi

Gazze'de bir binanın çatı katında çıkan yangında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Gazze'nin Cebaliye bölgesindeki bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Yangında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti. (AA)