Meksika'da eyalet seçimlerinde Lopez Obrador'un partisi önde

Meksika'da dün gerçekleşen eyalet seçimlerinde, 32 eyalet yönetiminin 20'sini iktidardaki Morena Partisi kazandığı belirtildi. Seçim sonuçları Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un iktidarına güvenin tazelenmesi olarak değerlendirildi. Meksika'da bazı eyaletlerde oy sayma işlemleri devam etmesine rağmen, sonucun değişmeyeceği söylendi.

2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Lopez Obrador'un partisi Morena'nın elinin güçlendiği ifade edildi.

Muhalefet partileri, daha çok Meksika'nın kuzey eyaletlerinde kazandı. Eyalet seçimleri sonucunda, 2018'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde ezici bir çoğunlukla kazanan Devlet Başkanı Lopez Obrador'un, partisinden daha güçlü bir figür haline gelmeye başladığı belirtildi.

Meksika yasalarına göre, cumhurbaşkanları yalnızca altı yıllık bir dönem görev yapabilir. Lopez Obrador'un halefinin Haziran 2024'te seçilmesi planlanıyor. Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum ve Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard şu anda cumhurbaşkanlığı için olası adaylar olarak ileriye çıkıyor.