ABD Küba, Nikaragua ve Venezuela'nın Amerika Zirvesi'ne katılımını engelledi

ABD'nin ev sahipliğinde Los Angeles'ta 6-10 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan 9. Amerika Zirvesi'nde katılımcı krizi sürüyor. ABD'nin Küba, Nikaragua ve Venezuela'nın toplantıya katılmasına engel koymasının ardından, Meksika da toplantıya katılmayacağını açıkladı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, kıtadaki tüm ülkeler katılmadığı sürece ABD'de düzenlenen Amerika Zirvesi'ne katılmayacağını açıklamıştı. Bloomberg'in haberine göre, ABD'li yetkililer "Washington'un Latin Amerika'daki başlıca düşmanları olan üç ülkedeki insan hakları ve demokrasi eksikliği konusundaki endişeleri" sebebiyle Zirve'ye bu ülkelerin davet edilmediğini belirtti.

Küba: Zirveye hiçbir koşulda katılmayacağız

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, Mayıs ayında yaptığı açıklamada, davet edilse bile gitmeyeceğini söylemişti. Díaz-Canel, ABD'yi toplantıya katılım için "uyguladığı baskı" sebebiyle eleştirmişti. Reuters'in haberinde, ABD'li yetkililerin Küba'nın katılımına açık kapı bıraktıkları ifade edildi.

Meksika'ya Küba teklifi

Bloomberg'in haberinde, toplantıya katılmayacağını ilan eden Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador'a Küba'nın katılımı için bir teklifte bulunulduğu belirtildi, Obrador'unsa cevaben "tüm ülkeler katılmadığı sürece toplantıya katılmama kararına" devam edeceğini ilettiği söylendi.

Maduro'yu çağırmayan ABD, muhalefet liderini çağırmayı planlıyor

Haberde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu davet etmeyen Biden yönetiminin, Venezuela'da muhalefet lideri Juan Guaido'yu davet etmeyi planladığı belirtildi. ABD'nin bu hamlesi büyük tepkilere neden olabilir.

Bloomberg durumu, "Latin Amerika'daki birçok ülke geçmişte olduğu gibi Washington'un liderliğini takip etmeye artık istekli değil" olarak açıkladı.