Meksika'da bara silahlı saldırı: 12 ölü, 3 yaralı

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bulunan Irapuato kentinde, kimliği belirsiz kişiler tarafından bir bara ateş açıldı. Saldırıda 6'sı kadın, 6'sı erkek olmak üzere 12 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

Saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, saldırının sebebinin henüz bilinmediği bildirildi.

Söz konusu saldırı ile birlikte Guanajuato eyaletinde son bir ay için gerçekleştirilen toplu saldırı sayısı ikiye yükseldi. 21 Eylül tarihinde de bir bara saldırı düzenlenmiş ve 10 kişi yaşamını yitirmişti.