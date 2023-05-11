Meksika Devlet Başkanı OAS'ın ortadan kalkmasını istedi

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Amerikan Devletleri Örgütü'nün (OAS) işlevsiz olduğunu belirterek, ortadan kalkmasını istedi.

Ulusal Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Lopez Obrador, OAS'ın etkisiz olduğunu ve hiçbir işe yaramadığını belirtti.

Lopez Obrador, OAS için, "Yaptığı tek şey, Latin Amerika'daki meşru, yasal ve sevilen hükümetlere yönelik eylemleri desteklemektir. OAS'ın, ne ahlaki ne de siyasi bir yetkisi var. Bunlara cevap vermeyi bile ne uygun ne de gerekli görüyorum. Çok itibarsızlar" dedi.

OAS'a bağlı Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu'nu da eleştiren Lopez Obrador, bu örgütün önyargılı hareket ettiğini ve güvenilir olmadığını söyledi.

Lopez Obrador, OAS'ın işlevsiz olduğunu belirterek, ortadan kalkmasını istedi.

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador Mart ayında yaptığı bir açıklamada da OAS için "ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir örgüt" yorumunu yapmıştı.

Lopez Obrador "OAS ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Latin Amerika, Karayipler ve dünyanın diğer bölgelerine uyguladığı bütün politikalarına yardımcı olan 'küçük departmanı'na bağlı olan neyse odur" demişti.

Latin Amerika'da sol hükümetlere karşı OAS

Kıtada ABD çıkarlarına hizmet eden bir örgüt olarak hareket eden OAS'ın Genel Sekreteri Luis Almagro, 2018'de Venezuela'da Maduro hükümetine karşı askeri müdahale ihtimallerini dile getirmiş, 2019'da da Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido'nun temsilcisini daimi üye olarak tanımıştı.

Bolivya'da 2019'da eski Devlet Başkanı Evo Morales'i zorla istifaya götüren şiddet olaylarına zemin hazırlayan sürecin fitilini, seçimlerde hile yapıldığı iddiasını içeren OAS'ın gözlemci raporu ateşledi.

2019'da Maduro hükümeti OAS'tan ayrılma kararı alırken, Nikaragua'daki Daniel Ortega hükümeti, Kasım 2021'de kazandıkları seçimi gayrimeşru ilan ettiği gerekçesiyle OAS'tan ayrılma isteğini iletti ve örgütün ülkedeki ofisini kapattı.

Küba'nın üyeliği iptal edilmişti

ABD merkezli OAS, "Amerika kıtasındaki ülkelerin işbirliğini kolaylaştırmak" iddiasıyla 1948'de kuruldu. Kıtadaki 35 ülkenin üye olduğu OAS'ta ayrıca, 70 ülke ile Avrupa Birliğinin daimi gözlemcisi bulunuyor. Son dönemde ayrılmaların yaşandığı OAS'ta 2009'da alınan bir kararla Küba'nın üyeliği iptal edilmişti. Türkiye de 16 Eylül 1998'den bu yana OAS'ta daimi gözlemci üye olarak bulunuyor. Türkiye-OAS Çerçeve İşbirliği Anlaşması Ağustos 2004'te imzalanmış, Mart 2001'de de yürürlüğe girmişti.