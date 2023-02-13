Mehmet Tezkan'dan yeni seçim tarihi iddiası

Halktv yazarı Mehmet Tezkan, seçim tarihinin ertelenebileceğini öne süren bir yazı kaleme aldı.

14 Mayıs'ta seçim olma ihtimalinin zayıf olduğunu, resmi seçim tarihi 18 Haziran'da da seçimlerin yapılmayabileceğini öne süren Tezkan, "18 Haziran şimdilik ağır basıyor ama bir olasılık daha var… YSK; ‘Depremden 13 milyon insan etkilendi. 10 milyona yakın seçmen yer değiştirdi. Seçmen kütükleri yok oldu, kayıt kuyut kalmadı, yenilemem lazım, önemli bir seçmen kitlesini saf dışı bırakamam. Seçimi etkiler’ diyerek… Ve… Hazırlık yapamadım bahanesiyle seçimi eylül ayına öteleyebilir… Galiba böyle de olacak…" ifadesini kullandı.