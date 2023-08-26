Mehmet Şimşek'ten öğrencilere vergisiz telefonun ayrıntıları için açıklama

Bir defaya mahsus olmak üzere üniversite öğrencilerine vergisiz telefon verilmesine ilişkin detaylar belli oldu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda üniversite öğrencilerine vergisiz telefonun ayrıntıları gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gençlere vergisiz telefon için 15 model üzerinde çalışma yapıldığını söyledi.

Hürriyet'in haberine göre, Bakan Şimşek’in, “Türkiye’de yerli üretim yapan firmalar dahil edilecek. Bunu yaparken aynı zamanda cari açığı da düşünmemiz gerekiyor. Cari açıktan dolayı Türkiye’de üretim yapan firmalar bu kapsama dahil edilecek. 60 milyar Dolar cari açığımız var, bunu düşünerek hareket edeceğiz” dediği belirtildi.

Konunun önümüzdeki günlerde yapılacak ilk kabine toplantısında değerlendirileceği öğrenildi.

Gençlere vergisiz telefon düzenlemesinin detaylarının belli olmasının ardından gözler Türkiye’de üretim yapan firmalara çevrildi. Buna göre, Xiaomi, Samsung, Oppo, TCL, Realme, Omix, General Mobile, Tecno Mobile, Poco gibi markalara ait bazı telefonların bu kapsamda olduğu ifade ediliyor.