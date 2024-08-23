Mehmet Şimşek'ten istifa iddialarına yalanlama

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini öne sürdü.

Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Borsa İstanbul, sebebsiz düşmedi. Belli ki, 5'li çete kavgası var. MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ. Pazartesi Ülke yangın yeri" iddiasında bulundu.

Şimşek, Enginyurt'un paylaşımının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak, istifa iddialarını reddetti.

Şimşek, "Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım! İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Ekonomi programının uygulanma sürecine ilişkin maddeler sıralayan Şimşek, "Cari açık daraldı, Merkez Bankası’nın rezervleri iyileşti, KKM’den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı" dedi.

Şimşek, mesajını, "Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor. Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz. Lütfen aldanmayın!" diye sonlandırdı.

Mehmet Şimşek'in Beştepe'de yapılan toplantıyı terk ettiğine ve istifaya hazırlandığına ilişkin önceden ortaya atılan iddialar da dün bakanlık tarafından yalanlanmıştı.