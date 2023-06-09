Mehmet Şimşek'ten Hafize Gaye Erkan'a tebrik mesajı: 'Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan'ı kutlayarak, "Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Sn. Hafize Gaye Erkan'ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Sn. Erkan, bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.