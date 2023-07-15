Mehmet Şimşek'ten 'gri liste' açıklaması: '2 eksiklik kaldı'

Türkiye 21 Kasım 2021'de, "kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele önlemlerinin yetersiz olduğu" sonucuna varıldığı için Mali ve Ürdün ile birlikte küresel kara para aklama ve terör finansmanı gözlemcisi FATF tarafından “gri listeye” alınmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) "gri listesinden" çıkarılmasına yönelik çalışmalarını hızlandırdığını bildirdi.

FATF tarafından belirlenen 7 eksiklikten 5'inin giderildiği, kalan 2 eksiklik konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıklar ve kurumların yöneticileriyle 10 Temmuz Pazartesi günü ilk toplantının gerçekleştirdiği ifade edildi.

Toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "aklama suçu ve terörizmin finansmanı ile ilgili eğitim ve farkındalık çalışmalarını hızlandırılacağı" söylendi. "Aklama suçu ve terörizmin finansmanı ile ilgili bütün illerde ihtisas Cumhuriyet savcılıkları ve görevli mahkemeler oluşturulurken, kolluk tarafında soruşturma yapılma süreciyle ilgili rehberler hazırlandığı" belirtildi.

Şimşek: 5 eksiklik giderildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise FATF tarafından belirlenen eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

FATF tarafından belirlenen 7 eksiklikten 5'inin giderildiğini öne süren Şimşek, "Toplantıda, söz konusu eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak çalışmaların etkin bir koordinasyon içinde hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi gerektiği bir kez daha vurgulandı" dedi.

Gri listede yer almanın olumsuz etkilerine değinen Şimşek, listede yer almanın "sermaye akışının gayrisafi hasılanın belli bir oranı kadar azalması" ve "sendikasyon kredilerinde maliyet artışı" gibi bazı olumsuz etkileri olduğunu söyledi. (AA)