Mehmet Şimşek'ten faiz artışı kararının ardından ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkarma kararının ardından değerlendirmede bulundu.
Şimşek, "Kararlıyız! Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz" dedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilerin üzerinde 750 baz puan artırarak yüzde 17,50'den yüzde 25 çıkardı.
Beklentilerin üzerinde artış
Piyasanın beklentisi 250 baz puan artış olacağı yönündeydi.
Merkez Bankası'nın faize ilişkin açıklamasında "Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir" ifadelerine yer verildi.
Faiz artırımının devam edileceği vurgulanan açıklamada, "Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir" denildi.