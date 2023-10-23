Mehmet Şimşek'in 'vergi' mesajı ne kadar gerçek?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündeminde yer alan konularla ilgili olarak TV100 yazarı Hacı Yakışıklı'ya açıklamalarda bulundu.

Son dönemde sık sık Körfez ve Avrupa ülkelerinde yatırımcı arayışıyla gündemde olan Şimşek, “kalıcı düzelme için geçici sıkıntılar yaşanacağını, ancak 2024 yılının ikinci yarısı itibariyle enflasyonun ateşinin kademeli düşeceğini” söyledi.

Şimşek, Yakışıklı'nın “Tekrar vergilerde bu şekilde bir artış olur mu?”, “2024’te yine ek bir MTV artışı yapılacak mı?” şeklindeki sorularına “Hayır” yanıtını verdi.

AKP'ye yakın gazeteci bunun üzerine “Yüksek vergi artışları yeni senede yok görünüyor” yorumunu yaptı.

Şimşek doğru mu söylüyor?

Şimşek, vergi zamların olmayacağını söylese de Meclis'e sunulan 2024 bütçesindeki veriler vergilerin gelir kalemi olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Gelecek yıl vergilerden 8,3 trilyon lira gelir bekleniyor. ÖTV’den beklenen gelir 1,4 trilyon lira. Petrol ve doğalgazdan 455,1 milyar lira, motorlu taşıt araçlarından 498,2 milyar lira, alkollü içkilerden 107,5 milyar lira, tütün mamüllerinden 251,5 milyar lira ÖTV geliri hedefleniyor.

Motorlu taşıtlar vergisinden 68,9 milyar lira

Motorlu taşıtlar vergisinden 68,9 milyar lira, özel iletişim vergisinden 37,5 milyar lira, dijital hizmet vergisinden 15,5 milyar lira, konaklama vergisinden 12,9 milyar lira gelir öngörülüyor. Para cezalarındansa 118,9 milyar lira gelir bekleniyor.

‘Ağırlıklı olarak yük emekçilerin sırtına binecek’

Konukman soL'a verdiği röportajda emekçinin sırtına yüklenecek yükün giderek büyüyecek olduğunu vergi kalemleriyle şöyle anlatmıştı:

“Vergiler bu haliyle gerçekleşme tahmini üzerinden hesaplansa bile 2024 yılında yüzde 72,1 vergi artışı olacağına işaret ediyor. Bu emek cephesini iki açıdan zarara sokuyor. Birincisi gelir vergilerinin getireceği yük artacak, ikincisi KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergilerin getireceği yük büyüyecek. Her ikisini de ağırlıklı olarak emekçiler yüklenecek.”