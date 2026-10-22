Mehmet Şimşek’in eski şirketi Merrill Lynch iddiası: '8 milyar lira kazandılar'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın fonlara yönelik yürüttüğü soruşturmada, Bank of America bünyesindeki Merrill Lynch International’ın (MLI) adli operasyonlardan kısa süre önce Borsa İstanbul’daki milyarlarca liralık pozisyonlarını kapattığı ve bu işlemlerden yaklaşık 8 milyar lira net kazanç sağladığı öne sürüldü.

Haberi yandaş medya geçtiğimiz günlerde servis etti.

Soruşturma kapsamında şirketin Destek Faktoring, Özata Denizcilik, Katılımevim, Odine ve Peker GYO hisselerinde operasyonlar öncesinde yoğun alım-satım işlemleri gerçekleştirdiği ve daha sonra söz konusu hisselerdeki pozisyonlarını kapattığı iddia edildi.

İngiltere’de Financial Conduct Authority (FCA) ve Prudential Regulation Authority (PRA) denetiminde faaliyet gösteren Merrill Lynch International’ın işlemlerinin zamanlaması ile fonlara yönelik operasyonlar arasındaki ilişki de inceleme konusu oldu.

'8 milyar lira net kazanç sağlandı' iddiası

Sabah'tan Halit Turan'dan alınan habere göre Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmada, Merrill Lynch International’ın borsadaki pozisyonlarını kapatma zamanı ile adli operasyonların başlangıcı arasındaki paralelliğin incelendiği belirtildi.

Şirketin söz konusu işlemler sonucunda yaklaşık 8 milyar lira net kazanç sağladığı öne sürülürken, bu kazancın nasıl oluştuğuna ilişkin incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

Söz konusu iddialara ilişkin Merrill Lynch veya Bank of America tarafından yapılmış kamuya açık bir açıklama bulunup bulunmadığı ise haberde belirtilmedi.

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Bakan Şimşek'in eski firması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iktidar sıralarında siyasete atılmadan önce 2000–2007 yılları arasında uluslararası yatırım bankası Merrill Lynch bünyesinde yaklaşık 7 yıl boyunca Londra’da görev yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi özgeçmişine göre Şimşek, 2000 yılında Merrill Lynch’e geçti ve 2005 yılı sonunda şirketin Avrupa, Batı Asya ve Afrika bölgesine yönelik ekonomik ve stratejik araştırmalar biriminin başına getirildi.

Bakan Şimşek, 20 Ekim’de yaptığı açıklamada, fonlardaki piyasa bozucu işlemlerden kazanç sağladığı tespit edilen kişi ve şirketlere yönelik iade sürecinde ilk aşamada 10 milyon lira ve üzerindeki reel kazançların dikkate alınacağını söylemişti.

Şimşek, bu kişi ve şirketlerden önce gönüllü iade talep edileceğini ancak iade yapılmaması halinde Adalet Bakanlığı’nın hukuki süreçleri işleteceğini duyurmuştu.

Şimşek’in açıkladığı iade mekanizmasının Merrill Lynch International hakkında ileri sürülen söz konusu kazanç iddiasına uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu.

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