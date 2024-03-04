Mehmet Şimşek: Seçimden sonra kaynak girişi olacak, TL değersizleşmeyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon yayınında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Kur korumalı mevduattan çıkışı tamamlayacaklarını vurgulayan Şimşek, bu çıkışın "piyasaları bozmadan, kademeli" gerçekleşeceğini söyledi.

"Program çalışıyor" söylemini yineleyen Şimşek, "Türkiye geçen sene yurt dışından yüksek faizle 10 milyar dolar borçlandı. Ama faizler düşüyor" dedi.

'Yıllık enflasyon baz etkisiyle yüksek kalacak'

Gelecek aydan itibaren aylık enflasyonda düşüşün yaşanacağını belirten Şimşek, "Mart'tan itibaren enflasyon trende oturacaktır. Ama yıllık enflasyon yüksek kalacak. Biz bunun iletişimini yaptık. Çünkü baz etkisi var. İkincisi de para politikası gecikmeli çalışır. 12 ay, hatta 18 aya yayılan bir aktarım mekanizması var" ifadelerini kullandı.

Faiz ve vergi politikasında değişikliğin olmayacağını kaydeden Mehmet Şimşek, hedeflerinin uzun vadeli olduğunun altını çizerek, "Vatandaşa da piyasalara da iş alemine de sürpriz yapmayacağız. OVP'deki vizyon neyse onu uygulayacağız. Orada vergi istisnalarını gözden geçireceğiz diyor. KDV, gelir vergisi, kurumlar vergisi genel oranlarında artış olmayacak. MTV'de bir düzenleme olmayacak" diye konuştu.

'Seçim sonrası ciddi kaynak girişi olacak'

Türk Lirasında değersizleşmenin yaşanmayacağını öngören Şimşek, "Kur hedefimiz yok, olmayacaktır da. Seçim sonrası Türkiye'ye ciddi kaynak girişi olacak. Uluslararası kuruluşlar bize ciddi şekilde kaynak sağlayacak. Politika faizinin yıllığı yüzde 56'lara denk geliyor. Mevduat faizi 50'ler seviyesinde. TL'yi destekleyen bir politika seti var. Seçim belirsizliğinin kalktığı da bir ortamda TL neden enflasyondan daha çok değersizleşsin. Programımız başarılı bir şekilde uygulandığında TL'de reel değersizleşme olmayacaktır" dedi.