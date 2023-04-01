Mehmet Şimşek Kılıçdaroğlu'nun videosunu beğenip geri çekti: Oğlu yanlışlıkla basmış

AKP'li eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı "Sana söz, yine baharlar gelecek" başlıklı seçim reklamının videosunu beğendi.

Beğeninin sosyal medyada gündem olması ve konuyla ilgili haberlerin ardından Şimşek, beğenisini geri çekti.

Uğur Dündar: 'Oğlu IPAD'ıyla oynarken yanlışlıkla beğeni koymuş'

Gazeteci Uğur Dündar, Mehmet Şimşek'le ortak bir arkadaşını aradığını ve beğeninin yanlışlıkla yapıldığını öğrendiğini aktardı.

Dündar, "Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tweetini beğendiği haberleri çıkınca, İngiltere'deki ortak arkadaşımızı aradım. Onun verdiği bilgiye göre 8 yaşındaki oğlu IPAD'ıyla oynarken yanlışlıkla beğeni koymuş. Mehmet Bey durumu fark edince beğeniyi geri almış" sözlerine yer verdi.

Dündar'ın paylaşımını doğrulayan Şimşek de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef oluyor böyle şeyler! Kamuoyunu gereksiz yere meşgul etmişiz… Affola!" dedi.