'Mehmet Şimşek, Erdoğan'ın teklifini kabul etti'

Ankara'da dün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen eski Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonominin başına geçtiği öğrenildi.

Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, Mehmet Şimşek, Erdoğan'ın, "ekonominin başına geç" teklifini "Bu bir vatan görevi, ülkem için göreve hazırım" sözleri ile kabul etti.

Erdoğan, Mehmet Şimşek ile seçimlerden önce iki kez Beştepe'de görüşmüştü. Bu görüşmelerin ilkinde Mehmet Şimşek, Erdoğan'ın ekonominin başına geçmesi talebini, "siyasetin içinde bulunmamak istemediğini, sağlık sorunlarını ve işlerinin yoğunluğunu" ifade ederek, "dışardan destek" olmak kaydı ile geri çevirmişti.

Erdoğan, sonrasında ikinci kez görüştüğü Mehmet Şimşek'i yeni kabinede görme isteğini yinelemişti.

Mehmet Şimşek'in, kamuoyuna duyurulmasa da, bu ikinci görüşmenin ardından görevi kabul ettiği ifade edildi.

Dün Beştepe'de gerçekleşen görüşmenin ardından Mehmet Şimşek, Erdoğan'a "Ülkem için, vatanım için, göreve hazırım" diyerek ekonominin başına geçme teklifini kabul etti.