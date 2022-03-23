Mehmet Şimşek cephesi Bakanlık iddiasına yanıt verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin görevden alınacağı, yerine eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in adının geçtiği iddiası gündeme gelmişti.

Odatv'den Hazar Şahsuvar'ın haberine göre, Mehmet Şimşek’e yakın kaynaklar, Şimşek'in gündeminde böyle bir konunun yer almadığını dile getirdi.

Şimşek'in Doha, Londra, New York ve Paris merkezli uluslararası fon ve yatırım bankalarını yönetmekte olup siyasete programından dolayı da uzak durduğu, tüm iddiaların sadece bir dedikodudan ibaret olduğunun söylendiği aktarıldı.