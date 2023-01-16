Mehmet Şimşek 'büyük tsunami geliyor'u yalanladı

Sözcü'de yer alan habere göre Maliye eski Bakanı Mehmet Şimşek, iktidarın ekonomi politikasını eleştirmişti.

Maliye eski Bakanı Mehmet Şimşek'in geçen ay Erdoğan'la tesis açılışına katılması siyasi kulislerde farklı yorumlara neden olmuştu.

Sözcü'de Veli Toprak imzalı habere göre Türkiye’nin ekonomik koşullarını “Büyük tsunami geliyor” diye tarif eden Şimşek “Sürekli para basılıyor. ‘Zam yapmayın’ demekle enflasyon düşer mi” diye tepki göstermişti.

Haberle ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Şimşek, "Bugün Sözcü Gazetesi kaynaklı çeşitli platformlarda şahsıma atfedilen değerlendirme ve haberler kasıtlı ve hayal ürünüdür. Seçim atmosferine girilen şu ortamda aziz milletimizden istirhamım, doğrudan şahsımdan duymadığınız hiçbir habere lütfen itibar etmeyiniz." dedi.