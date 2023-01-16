Bu fotoğraf sonrası Erdoğan'ı kızdıracak sözler: ‘Büyük tsunami geliyor!'

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeniden ekonominin başına geçirileceği iddiaları gündeme gelmişti.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, geçen ay Erdoğan'la tesis açılışına katılan Şimşek, Erdoğan'la yan yana fotoğrafı için “Ben istemedim” dedi.

“Nurettin Nebati'nin yerine Şimşek mi geliyor?” sorusuna Şimşek'in “Dönmem. Ancak bana bir görev verilse bile bana bırakmaz, dönmemin bir anlamı olmaz” yanıtı verdiği öne sürüldü.

Şimşek'in, Erdoğan'la yan yana açılış yaptığı ve protokolde ön sırada yer aldığı fotoğraf için yakın çevresine “Ben istemedim, adamları (Erdoğan'ı kastediyor) ayarladı” dediği öğrenildi. Dolar ve faiz artışlarının yaşanan ekonomik sıkıntıları açıklamaya yetmeyeceğini savunan Şimşek, “Büyük tsunami geliyor. Dünyada birçok ülke parayı, yatırımı çekiyor. Bizde öyle bir durum söz konusu değil” dedi.

Enflasyonun ineceği tezlerine katılmadığını da belirten Şimşek, iktidarın ekonomi politikasını ise şöyle değerlendirdi: “Sürekli para basılıyor, halen de basılacak gibi görünüyor. Böyle enflasyon mu düşer? BİM'e, A-101‘e baskı yapmakla, ‘Fiyatları indirin, zam yapmayın' demekle enflasyon düşmez. Bildiğim bir marketin kar marjı sadece yüzde 4. Nereye kadar ‘Zam yapmayın' diyebilirsiniz.”