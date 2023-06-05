Mehmet Şimşek adı Merkez Bankası için geçen Hafize Gaye Erkan ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumartesi akşamı Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında yeni kabine üyelerini kamuoyuyla paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirilirken, Şimşek görevi önceki gün bakanlıkta gerçekleşen devir teslim töreniyle Nurettin Nebati'den devraldı.

Şimşek kendi kadrosunu kurmak istiyor

Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla birlikte Merkez Bankası'nın atacağı adımlar da merak konusu olmaya başladı.

NTV'nin haberine göre; Şimşek, Merkez Bankası başkanlığı için adı geçen Hafize Gaye Erkan ile görüştü. Gaye Erkan'ın yakın zamanda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşeceği öğrenildi.