Mehmet Saral: Ülkücüyüm demeye utanır hale getirdiler

80'ler MHP ana davası avukatlarından Mehmet Saral, Sinan Oğan'ın ikinci turda Erdoğan'ı destekleme kararına tepki gösterdi. Halk TV'de Şule Aydın ile Haber Masası'na konuk olan Saral, "Ülkücü olmaktan utanır hale geldik" dedi.

Saral şöyle konuştu:

"Biz ülkücüyüz ülkücüler sözünün eridir, ilkeleri vardır. Gerçekten ülkücüyüm demeye utanır hale getirdiler, yazıklar olsun. Sinan Bey, siz Cumhurbaşkanlığını piyasaya çıktınız, anlattınız, AKP'ye muhalefetinizi çok büyük laflar ettiniz, ülkeyi cehenneme çevirdiniz' dedi. Böyle laflar ettikten sonra bunu ilkeyle karakterle anlatmak mümkün değil. Siyasi döneklik sıradan oldu, çok üzgünüm.

Kendisi dördüncü günde ancak 100 bin imzayı bulabildi. Bizim ülkücü kanaat önderlerimiz var, onlara rica etti. Bana imza verin diye.. Bunlardan birisi de Atilla Kaya. Babası siyasi hasımlar tarafından öldürülmüş, kendisi 10 yıl cezaevinde yatmış, milletvekilliği yapmış, ülkü ocakları genel başkanlığı yapmış.. Aynı zamanda Iğdır'dan da Sinan Bey'in hemşehrisi.

'Sinan Bey yalan söylüyor'

Atilla, kendisine imza verdi. Başkalarını da imza vermeye davet etti. Ama şimdi Sinan Bey şöyle bir yalan söylüyor. 'Bana imza verenlerle danıştım falan.. Yalan söylüyor. Ne Atilla'ya danıştı, ne kendisine destek olan Yusuf Halaçoğlu'na danıştı. Atilla tweet attı 'Cehenem'in kapısını açtın' diye... Yusuf Halaçoğlu dedi ki 'Sana oy istedim herkesten çok özür diliyorum'.

Aliyev'e ve onun arkasındaki Putin'e danıştı ama kendisine imza veren ne ülkücülere ne Türk milliyetçilerine danıştı. Tercihini Aliyev-Putin ikisilisinden yana kullandı. Kılıçdaroğlu bu konuda uyarmıştı, Sayın Kılıçdaroğlu haklıymış. Sinan Oğan siyasi nefret objesi olarak anılacak."