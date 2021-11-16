Mehmet Özhaseki'den LGBT sorusuna yanıt: Madem Allah yaratmış...

AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, TV100'deki “Deniz Tural ile Siyasetin Ev Hali” programına konuk oldu.

Özhaseki, burada kendisine yöneltilen LGBT'lere yönelik düşüncesinin ne olduğu sorusuna yanıt verdi.

"Madem Allah yaratmış, hepsinin başımızın üzerinde yeri var. Onu Cenab-ı Hakkın yarattığı bir emanet gibi görmek her kulun vazifesi diye düşünüyorum" diyen Özhaseki, "Her inançlı insanın işi diye düşünüyorum. Onun dışında bana göre saygı duymak ve tercihlerine sonuna kadar saygılı olmaktan başka elimizden bir şey gelmez" ifadesini kullandı.