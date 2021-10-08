Mehmet Özer'e hapis cezası: 'Göze aldığımız bedellerdi bunlar...'

Türkiye'de gerçekleşen hemen tüm kitlesel direniş ve eylemleri görüntülemiş ve içinde bulunmuş fotoğrafçı, şair Mehmet Özer’e "örgüt propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gerekçe olarak da 12 Eylül dönemindeki hak ihlallerinin sergilendiği "Utanç Müzesi"ndeki fotoğrafları sosyal medyasında paylaşması gösterildi.

'Tarih yazma pratiğimi cezalandırdılar'

Cezaya itiraz edeceklerini söyleyen Mehmet Özer soL'a yaptığı açıklamada, "Benim bir fotoğraf sanatçısı olarak görsel metinlerle tarih yazma pratiğimi cezalandırmış oldular" dedi.

Özer şunları şöyledi:

"Müzeyi hazırlayanlardan biri benim. Orada kullandığım görselleri sosyal medyadan paylaşmıştım. Bir de sokaklarda çektiğim fotoğraflar vardı, etkinlikler, anmalar, protestolar gibi. Bunlar üzerinden 'örgüt propagandası yapmak' suçundan ceza istediler. İstinafa gidecek dosya. Erteleme verdiler ama böyle bir şeyi cezalandırmış oldular. Sorun cezanın ertelenmesi ya da az olması da değil.

Benim bir fotoğraf sanatçısı olarak görsel metinlerle tarih yazma pratiğimi cezalandırmış oldular. Sonuçta ben ötekilerin hayatlarını yazıyorum; sokakların, erkeklerin, kadınların, LGBT'lerin, yoksulların. Buradan hayata itiraz ediyorum ve bu sorun oldu. Göze aldığımız bedellerdi bunlar."