Mehmet Özer'e hapis cezası: 'Göze aldığımız bedellerdi bunlar...'

Türkiye'de gerçekleşen hemen tüm kitlesel direniş ve eylemleri görüntülemiş ve içinde bulunmuş fotoğrafçı, şair Mehmet Özer’e "örgüt propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Gerekçe olarak da 12 Eylül dönemindeki hak ihlallerinin sergilendiği "Utanç Müzesi"ndeki fotoğrafları sosyal medyasında paylaşması gösterildi.
'Tarih yazma pratiğimi cezalandırdılar'
Cezaya itiraz edeceklerini söyleyen Mehmet Özer soL'a yaptığı açıklamada, "Benim bir fotoğraf sanatçısı olarak görsel metinlerle tarih yazma pratiğimi cezalandırmış oldular" dedi.
Özer şunları şöyledi: