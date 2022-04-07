Mehmet Metiner'den AKP'lilerin Kürtçe türkülü lüks sahur paylaşımına tepki

AKP Ağrı Genlik Kolları, düzenledikleri lüks sahur programında Kürtçe türkü söyledikleri anı sosyal medyadan paylaştı.

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, paylaşıma tepki göstererek kaldırılmasını istedi. Metiner, sosyal medya hesabından AKP Ağrı Gençlik Kolları Başkanı'nın twittinin alıntılayarak, "Bu paylaşımı yapan Ağrı AK Parti Gençlik Kolları Başkanımız, lütfen bu paylaşımı derhal kaldırır mısın? Neyin paylaşılıp paylaşılmayacağını, bu tür paylaşımların partimize/davamıza zarar vereceğini bilerek hareket etmek lazım. Böyle bir paylaşıma niye gerek duyulur bilmem" dedi.

AKP Ağrı Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk'un paylaşımı sosyal medya hesabından kaldırdığı görülürken, Metiner de Selçuk'u uyardığı tweeti kaldırdı.