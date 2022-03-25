Mehmet Metiner'den AKP'ye uyarı: 'İktidarımızı götürür'

Eski AKP milletvekili Mehmet Metiner, Tv100'de Erdoğan Aktaş'ın sunduğu 'Sağlı Sollu' isimli programda açıklamalarda bulundu.
'İktidarımızı götürürse ekonomi götürür'
Aktaş'ın "Ekonomideki bu durum seçmeni ve siyasi tercihini nasıl etkiler?" sorusuna Metiner, "Çok büyük ölçüde etkiler. Zaten AKP hükümetimizin en büyük muhalifi. Ana muhalefet partisi bugün ekonomidir. Bizim iktidarımızı eğer götürürse ekonomi götürür" diyerek yanıt verdi.
Partisine ekonomi konusunda uyarılarda bulunan Metiner, "Onun dışında 6 parti değil 16 parti yan yana dizilsin Erdoğan'ı da AKP iktidarını da alaşağı edemez. Onun için bizim ne yapıp edip ekonomiyi düzeltmemiz gerekiyor" dedi.
Kendisine, "Her şey çok rayında mı gidiyor?" diye soran Metiner, 'hayır' yanıtını verdi. "Dünyada kendi kendine yetebilen hiçbir ülke yok yoktur, hiçbir konuda... Biz öyle bir tablo çiziyoruz ki; dışarıdan hiçbir şey ithal etmeyeceğiz. Her şeyi içeride kendimiz üreteceğiz. Kendimiz tüketeceğiz, ihracat da yapmayacağız" ifadelerini kullanan Metiner şöyle devam etti: