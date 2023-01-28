Mehmet Karaca hayatını kaybetti

DİSK’in eski Genel Sekreteri ve ve Maden-İş’in eski Genel Başkanı Mehmet Karaca, dün akşam hayatını kaybetti.

Birleşik Metal-İş, Karaca'nın ölümü sonrasında yaptığı açıklamada, "Konfederasyonumuz DİSK’in eski Genel Sekreteri ve Maden-İş’in Kemal Türkler’den sonraki Genel Başkanı Mehmet Karaca'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yarın sabah 10:00'da DİSK Genel Merkezi önünde yapılacak törenin ardından, cenazesini Bolu Göynük'e uğurlayacağız" ifadesini kullandı.

DİSK'in sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda da, "DİSK eski Genel Sekreteri Mehmet Karaca'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mehmet Karaca'yı 29 Ocak 2023 Pazar günü saat 10.00'da DİSK Genel Merkezi önünde düzenlenecek bir törenle sonsuzluğa uğurlayacağız" denildi.

Karaca, 15-16 Haziran İşçi Direnişi'nde yaşananları aktarmış, bu anlatım TÜSTAV sitesinde yer almıştı. Karaca'nın ölümü sonrası bu kaydı aktarıyoruz:

Mehmet Karaca 16 Haziran gününü anlatıyor