Mehmet Eymür: Devlet görevlileri 18 kişiyi para için öldürdü

Yakın tarihin en tartışmalı istihbaratçılarından Mehmet Eymür T24'den Gökçer Tahincioğlu'na konuştu.

Mehmet Ağar'ın da yargılandığı 18 kişinin öldürülmesi davasıyla ilgili Eymür, bu kişileri devlet görevlilerinin 'para için' öldürdüğünden emin olduğunu söyledi. Çiller'in de bu cinayetlerden haberi olduğunu düşündüğünü belirten Eymür, Çatlı'nın da uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını belirtti.

Eymür'ün açıklamalarının ilgili bölümü şu şekilde:

"Çok konuşmak istemiyorum. İkimizi de sıkıntıya sokmak istemem. Geçenlerde "Ortalık karışacak" dediğimde de tartışıldı. Ben bunu 25 sene önce de söyledim. Mehmet Ağar'ların zamanında söylediğim şey. 25 sene olmuş. Kanunsuz güç varsa ortada her şeyi yapar. Her şey olur. Mehmet Ağar'ı "iki Mehmet kavgası" yapan millet, birçok şeyi görmezden geldi. Bugüne kadar geldiler. E geldik bugüne. Şimdi durumu sıkıntılı tabii. 18 cinayetten yargılanıyorlar.

(Bu 18 kişiyi devlet mi öldürdü?) Evet işte. Ayhan Çarkın'ın ifadesiyle yapıldı bu dava… Tarık Ümit'ten aldığım listeleri falan verdim hep. Bizde çalışan Kaşif Kozinoğlu (Ergenekon operasyonu sırasında cezaevinde ölen eski MİT mensubu) bu grupla çalışanlardan biriydi mesela. O da içlerindeydi. Yavuz Ataç başkaydı. O Amerikalılarla gizli ilişkiler, Çakıcı'yla ilişkiler içindeydi. Tabii ben bu cinayetleri rapor ettim. O raporları usulüne uygun biçimde verdim.

(Mahkemede, "Tarık Ümit cinayetleri anlattığında, kendisinin de cinayet işlediğini söylediğinde, devlet için yaptığını düşündüm" demiştiniz.) Devlet benim gözümde her şeyi yapabilir. Meşrudur. Benim için böyle. Ama işin içinde menfaat varsa… "Bu kadar para ver yoksa seni öldüreceğim." Bu insanlar maalesef böyle öldürüldü.

(Sizin kuşkunuz yok anladığım kadarıyla…) Hiç kuşkum yok.

(Abdullah Çatlı ile Mehmet Ağar ilişkisi neydi? Çiller bilmiyor muydu bu ilişkiyi, Çatlı'nın aranırken bu işlerde kullanıldığını?) Çiller biliyordu herhalde. Çatlı ile de münakaşam oldu. Bebek'te bir restorana getirmişti biri. Dedim ki uyuşturucu işi yapıyorsunuz. O zaman yurt dışında yaşıyorlardı. "E biz mecbur kaldık, aç mı yaşayalım" dedi. "Başka iş yapamayacak mısın" dedim. Münakaşamız oldu.

(Çatlı kim o sırada, sıfatı neydi, sizinle de görüşebiliyor…) Kullanıyorlardı. Bahçelievler katliamı, devletin parmağının olduğu cinayet değil. Her türlü pisliğin içindeler zaten. Nuri Gündeş'ler (Eski MİT Bölge Başkanı) kullandı onları. Birileri tabii kullandı. Hiçbir şey de yapmadılar. ASALA'yı bitirdik hikâyeleri palavra, yalan. Fransa'da bir mezarlıktaki anıta bomba koydular. Başka yaptıkları bir şey de yok.

(Devlet niye buna ihtiyaç duyar?) Çatlı, kullanılabilir tabii ama kimin kimi kullandığı önemli. Buna dikkat etmeniz lazım. Yanlış adamları seçmişler bence.

(MİT'in işi bitince Ağar'a mı geçiyor bu ekip?) Evet, onlar aynı ekibin adamları oldular. "Çiller cinayetleri biliyordur, ama Ağar kim bilir nasıl takdim ediyor"

(Çiller bu cinayetlerden haberdar değil miydi?) Biliyordur. Ama Mehmet Ağar kim bilir nasıl takdim ediyor? Ağar bunlara pasaport veriyor, yetki veriyor."