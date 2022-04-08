Mehmet Demirkol'dan Alpay'a: Zaten futbolculuğunda da şovdan başka bir şey yapmadı

AKP'nin Meclis gündemine getirdiği yeni spor yasası tepkilere konu oldu.

Socrates’in Youtube kanalında söz konusu yasal düzenlemenin UEFA ve FIFA'ya takılabileceği değerlendirmesinde bulunan spor yorumcusu Mehmet Demirkol, teklifi Meclis'teki komisyonda okuyan AKP'li Alpay Özalan'ı işaret ederek, "Yaptığın yanlış seninle birlikte ömür boyu anılacak, iki dakika sonra unutulmayacak. O yüzden bu yasa işleri boştur. Uygulanmayacağı kesindir, çıkıp orada okuyanlar da şov yapmıştır. Zaten futbolculuklarında da şovdan başka bir şey yapmamışlardır” dedi.